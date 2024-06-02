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На врача напали с ножом в Астане

Полиция Астаны задержала дебошира, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент полиции Астаны.

Источник: РИА "Новости"

История развернулась минувшей ночью. Женщина, пострадавшая от конфликта, позвонила скорой помощи.

Когда медики прибыли на место, мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, вел себя агрессивно, оскорблял их. Затем напал на одного из фельдшеров и, угрожая ножом, закрылся с ним в другой комнате. Медицинские работники вызвали 102.

Наряд полиции задержал и доставил мужчину в управление полиции района «Алматы». Нож стражи порядка изъяли.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, 25-летний дебошир был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбуждено административное производство. Он водворен в комнату временного задержания.