В Перми бегавшей босиком по фонтану девочке оторвало палец

Девочке, бегавшей босиком по фонтану в Перми, оторвало палец, сообщает телеграм-канал «ЧП-Пермь».
Информация о происшествии появилась в телеграм-канале днём 2 июня. На опубликованной фотографии видно автомобиль скорой помощи, который стоит возле трибун на эспланаде в Перми. Вокруг авто собралась толпа неравнодушных пермяков.
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В комментариях к фото жители Перми предположили, что палец девочки мог застрять в отверстиях для выпуска воды. Часть пользователей посчитали, что виноваты родители девочки.
«Почему вообще там ребенок босиком бегает? Это аквапарк что ли? Почему родители вообще разрешают бегать там босиком?» — удивился один из комментаторов.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в администрации Перми и ГУ МВД России по Пермскому краю. В Минздраве Пермского края не смогли оперативно прокомментировать информацию об инциденте.