WP: украинские офицеры жалуются на подготовку новобранцев в учебных центрах

«Мы здесь теряем много времени на базовую подготовку, — заявил Шмидт.— Если, не дай бог, будет прорыв под Часовым Яром и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то они будут отправлены туда, чтобы просто умереть».