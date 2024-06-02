«У нас были ребята, которые даже не умели разбирать и собирать автомат», — рассказал 28-летний заместитель командира батальона 93-й механизированной бригады под позывным Шмидт. По словам Шмидта, ему пришлось неделю обучать бойцов, переведенных из тыла.
«Мы здесь теряем много времени на базовую подготовку, — заявил Шмидт.— Если, не дай бог, будет прорыв под Часовым Яром и мы получим новую пехоту, которая не знает элементарных вещей, то они будут отправлены туда, чтобы просто умереть».
Офицер ВСУ на условиях анонимности сообщил, что в учебных центрах не хватает боеприпасов советского калибра, поскольку они нужны на поле боя. «В учебных центрах нет гранат для метания, нет патронов для гранатометов», — сказал офицер.
По словам анонимного сержанта ВСУ, некоторые штурмовые бригады отправляют своих представителей практически жить у учебных центров, чтобы отобрать самых мотивированных бойцов. «Если нас посылают кого-то завербовать, то все хорошие уже набраны в другие бригады, и приходится выбирать из кривых, хромых и больных», — рассказал сержант.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военные билеты. 17 мая президент разрешил призывать на военную службу некоторые категории заключенных. Благодаря закону вооруженные силы Украины могут мобилизовать до 20 тыс. человек.