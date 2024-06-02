Ростехнадзор сообщил о двух погибших в результате пожара на Ухтинском НПЗ

Два человека погибли в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Об этом сообщил Ростехнадзор в своем телеграм-канале. Авария произошла на площадке цеха № 3 «Товарно-сырьевой». Пострадали сотрудники подрядной организации «Центр-тест». Один находится в тяжелом состоянии.