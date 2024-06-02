Ростехнадзор сообщил о двух погибших в результате пожара на Ухтинском НПЗ

Печорское управление Ростехнадзора начало расследование причин происшествия на производственном объекте и сформировало комиссию по техническому расследованию причин аварии под председательством заместителя главы печорского управления ведомства Вячеслава Мартынова.
Ранее в пресс-службе НПЗ рассказали РБК, что объект работает в штатном режиме. Причину произошедшего выясняют, добавили там.
Глава Республики Коми Владимир Уйба заявил, что пожар не связан с атаками украинских беспилотников. В качестве причины он назвал несоблюдение правил техбезопасности. Возгорание в резервуаре с мазутом возникло при проведении подрядной организацией плановых технических работ, написал Уйба.
Ухтинский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1934 году. Объем первичной переработки нефти и конденсата объекта составляет 4,2 млн т в год.