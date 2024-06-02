Для украинцев ввели вечерние лимиты потребления электричества

1 июня «Укргидроэнерго» сообщило о критических повреждениях оборудования на двух ГЭС. Их названия не уточнялись. В тот же день Минобороны России отчитывалось о групповом ударе по украинским энергетическим объектам, связанным с обеспечением ВПК, в ответ на попытки Киева «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта». Ведомство подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.