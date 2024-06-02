На Северном Кавказе произошло два землетрясения. Видео

Первое землетрясение зафиксировали в 5:48 мск. Магнитуда толчков составила 4,4. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 42 км от Нальчика и в 2 км от поселка Чикола в Северной Осетии.
Магнитуда второго землетрясения составила 3,4. Очаг находился на глубине 10 км неподалеку от Кисловодска.
11 мая на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5. Толки произошли в Авачинском заливе в 66 км от Петропавловска-Камчатского. Глубина его очага составила 72 км. Помимо жителей Петропавловска-Камчатского подземные толчки силой до четырех баллов ощутило население города Вилючинска.