В Португалии на авиашоу столкнулись советские самолеты Як-52. Видео

На опубликованных зрителя видеозаписях виден полет шести самолетов, во время которого один борт сначала летит ниже остальных пяти, затем взмывает вверх, задевает второй самолет, и падает на землю, происходит взрыв. Второй борт медленно снижается, когда запись обрывается.