Тело уехавшей на попутке девушки найдено близ Семея

— 2 июня 2024 года на канал 102 в отдел полиции Бородулихинского района обратилась 59-летняя жительница станции Ауыл с просьбой оказать содействие в поиске дочери — Динары Досумбековой, 1994 г.р., которая 26 мая текущего года выехала в город Семей, и с тех пор её местонахождение остаётся неизвестным. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления её местонахождения. По данному факту начато досудебное расследование.