Три автомобиля столкнулись в Крупском районе

Как уточнили в УВД Миноблисполкома, сегодня около 16.40 на 475-м км автодороги М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации произошло ДТП. 64-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Renault Premium (бензовоз), двигался в направлении Минска. Во время движения лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовыми автомобилями Fiat Ducato и Iveco Daily, затем бензовоз съехал в кювет.