Прокуратура требует взыскать с экс-сотрудника петербургской полиции имущество на 124 млн рублей

В иске говорится, что в анализируемый отрезок времени на семью экс-полицейского были зарегистрированы шесть участков в городе и области: три в Вырице (Гатчинский район), по одному в Пушкине (Санкт-Петербург), Гостилицах (Ломоносовский район) и Федоровском (Тосненский район), а также еще один — в Грузинском сельском поселении Новгородской области. Надзорный орган также обратил внимание на четыре жилых и два нежилых помещения, которые находятся в Пушкине и Ленобласти. Большая часть имущества к настоящему моменту уже продана. Так, нежилое помещение в деревне Гостилицы, как указано в иске, было реализовано в 2016 году матерью ответчика, Ниной Кожемякиной, за 22,5 млн руб. при изначальной стоимости на 2013 год в 367 тыс. руб., а земля в Новгородчине была разделена на 129 участков и реализована в сентябре 2021 года за 26,6 млн руб.