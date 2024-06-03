Прокуратура требует взыскать с экс-сотрудника петербургской полиции имущество на 124 млн рублей

Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий обратился в Колпинский суд Санкт-Петербурга с гражданским иском к бывшему сотруднику Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте Александру Кожемякину и членам его семьи — матери и родной сестре — с требованием о взыскании в пользу государства «имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы». В пресс-службе ведомства уточнили, что проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции была проведена Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР. Ее результаты и легли в основу заявления.
Речь идет о недвижимости и драгоценностях, которые были получены ответчиком и его близкими с 2007 по 2013 годы.
В тот период господин Кожемякин, пришедший на службу в МВД еще в 1995 году, занимал различные должности по линии экономической безопасности в управлении внутренних дел по Пушкинскому району Петербурга. Там офицер полиции проделал путь от старшего оперуполномоченного до начальника райотдела по противодействию коррупции, позже перешел в аналогичное подразделение главка по региону, а закончил свою карьеру в правоохранительных органах уже на Урале.
В иске говорится, что в анализируемый отрезок времени на семью экс-полицейского были зарегистрированы шесть участков в городе и области: три в Вырице (Гатчинский район), по одному в Пушкине (Санкт-Петербург), Гостилицах (Ломоносовский район) и Федоровском (Тосненский район), а также еще один — в Грузинском сельском поселении Новгородской области. Надзорный орган также обратил внимание на четыре жилых и два нежилых помещения, которые находятся в Пушкине и Ленобласти. Большая часть имущества к настоящему моменту уже продана. Так, нежилое помещение в деревне Гостилицы, как указано в иске, было реализовано в 2016 году матерью ответчика, Ниной Кожемякиной, за 22,5 млн руб. при изначальной стоимости на 2013 год в 367 тыс. руб., а земля в Новгородчине была разделена на 129 участков и реализована в сентябре 2021 года за 26,6 млн руб.
При этом некоторые объекты недвижимости ранее были получены близкими ответчика и передавались по договору дарения, что, по мнению прокуратуры, «свидетельствует о противоправности» безвозмездной сделки.
Кроме того, у ответчика были выявлены счета в финансовых организациях. Так, по договору о предоставлении брокерских услуг в августе 2016 года им было внесено в ПАО «Банк Абсолют» 5,5 млн руб. Однако, по сведениям налоговой службы, за предшествующие этому три года доход полицейского составил только 2,9 млн руб. Также при обыске в квартире его сестры было изъято 1250 инвестиционных монет «Георгий Победоносец», 500 — «Леопард», 20 слитков золота по 5 грамм и 35 серебряных слитков различного веса, от 50 грамм до 1 кг.
В иске отмечается, что «коррупция в органах власти и управления ущемляет конституционные права и интересы граждан, подрывает демократические устои и правопорядок, дискредитирует деятельность государственного аппарата, извращает принципы законности, препятствует проведению экономических реформ». Всего надзорный орган требует обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника правопорядка стоимостью более 124 млн руб.
При этом первоначально в Колпинском райсуде уральскому прокурору отказали в принятии иска, указав на якобы неверную подсудность.
С редакцией «Ъ» связалась представитель пресс-службы Уральской прокуратуры на транспорте, которая уточнила, что на определение прокуратурой принесено частное представление, которое на данный момент еще находится на рассмотрении в Санкт-Петербургском городском суде. В ведомстве признали, что информация об успешном оспаривании оказалась преждевременной.
Добавим, что в апреле суд по схожим обстоятельствам обратил в казну государства Porsche Cayenne и две квартиры экс-замначальника УМВД по Калининскому району Петербурга Ксении Кокониной. Два года назад ее уволили со службы в связи с утратой доверия. Процесс длился почти семь месяцев, однако по итогу госпожа Коконина так и не смогла отстоять свою собственность.