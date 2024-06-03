ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Двадцать обстрелов — на Донецком направлении. Тринадцать обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении. Один обстрел — на Харцызском направлении», — говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что всего было выпущено 92 боеприпаса.
По данным представительства, в результате обстрелов восемь гражданских лиц получили ранения.
В предыдущие сутки было зафиксировано 13 обстрелов.