ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Двадцать обстрелов — на Донецком направлении. Тринадцать обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении. Один обстрел — на Харцызском направлении», — говорится в сообщении представительства.