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ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 92 боеприпаса, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: РИА "Новости"

«Тридцать пять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки… Двадцать обстрелов — на Донецком направлении. Тринадцать обстрелов — на Горловском направлении. Один обстрел — на Ясиноватском направлении. Один обстрел — на Харцызском направлении», — говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что всего было выпущено 92 боеприпаса.

По данным представительства, в результате обстрелов восемь гражданских лиц получили ранения.

В предыдущие сутки было зафиксировано 13 обстрелов.