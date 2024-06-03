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Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Серия взрывов прозвучала в Харькове, сообщает украинский телеканал «Общественное».

Источник: Reuters

Ранее в Харьковской области была объявлена воздушная тревога.

«В Харькове прозвучала серия взрывов», — указывает телеканал.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.