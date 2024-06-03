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Новосибирский участник СВО обратился к Бастрыкину из-за нападения на дочь

В информационный центр СКР поступило обращение от участника СВО из Новосибирска по поводу нападения подростка на его 17-летнюю дочь.

Источник: Следственный комитет РФ

В информационный центр СКР поступило обращение от участника СВО из Новосибирска по поводу нападения подростка на его 17-летнюю дочь.

По словам мужчины, обидчиком девушки является ее одноклассник, который применял в ее отношении физическую силу и угрожал расправой. После этого сибирячке потребовалась медпомощь, до сих пор она пребывает в стрессе.

Боец попросил главу СКР Александра Бастрыкина разобраться в ситуации, поскольку сам он находится далеко от дома, в зоне боевых действий.

Следователи запустили проверку по факту инцидента. Председатель СКР поручил возбудить по ее итогам уголовное дело.

Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что Бастрыкину доложат о массовом заселении мигрантов в общежитие Новосибирска.

СК