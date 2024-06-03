В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской области тревога была объявлена в 23.35 мск, в Сумской, Днепропетровской и Полтавской — в 00.26 мск.
Также сигнал тревоги прозвучал на подконтрольных Киеву частях Запорожской области и ДНР РФ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.