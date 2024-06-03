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Мужчина избил врезавшегося в него ребёнка на самокате

В городе Набережные Челны мужчина избил малолетнего ребенка, врезавшегося в него на самокате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Источник: pixabay.com

Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как мужчина отвешивает ребенку на самокате оплеуху, после которой он падает на асфальт. Неизвестно, был ли агрессор отцом ребёнка или случайным прохожим.

Происшествием заинтересовались в Следственном комитете.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство)».

сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.