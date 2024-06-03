Мужчина избил врезавшегося в него ребёнка на самокате

Очевидцы происшествия опубликовали в соцсетях видеозапись, на которой видно, как мужчина отвешивает ребенку на самокате оплеуху, после которой он падает на асфальт. Неизвестно, был ли агрессор отцом ребёнка или случайным прохожим.