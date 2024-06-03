Обвиняемым в хищении акций BelkaCar запросили сроки

Как следует из материалов дела, Ральф Новак и Ильнур Азмуханов входили в преступную группу, которая в 2017 году разработала, а затем осуществила хищение 52,47% акций одной из крупнейших российских каршеринговых фирм BelkaCar. Для этого, следует из дела, фигуранты вступили в сговор с не установленными следствием лицами из руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd и с их помощью незаконно продали акции компании за спиной их настоящего владельца. Покупателем выступила подконтрольная, как считает следствие, членам преступной группы швейцарская фирма Bryanston Resources АG. Причем сделка по купле-продаже ценных бумаг, следует из материалов дела, была фиктивной, так как прошла без их реальной оплаты.