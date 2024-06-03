Обвиняемым в хищении акций BelkaCar запросили сроки

Еще двое, по мнению следствия, участников преступления — немецкий бизнесмен Фабиан Кройхер и предприниматель Борис Зимин (включен в реестр иноагентов), сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина, — находятся в розыске и арестованы заочно.
Тушинский райсуд начал рассматривать дело в отношении Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова в конце июня 2023 года; для того чтобы разобраться в перипетиях дела, ему потребовалось два десятка заседаний. В прениях представитель гособвинения заявил, что считает вину подсудимых в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) доказанной, и предложил приговорить Ральфа Новака путем частичного сложения наказаний к восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере 700 тыс. руб., Ильнура Азмуханова — к семи годам колонии и 500-тысячному штрафу.
Помимо этого, прокурор попросил суд полностью удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на 4 млрд руб.
В свою очередь, защита подсудимых просила суд их оправдать.
Как ранее сообщал «Ъ», расследовать обстоятельства хищения контрольных пакетов акций крупной каршеринговой компании BelkaCar и ООО «Брайнстон» ГСУ ГУ МВД по Москве начало в сентябре 2021 года. Первоначально в деле речь шла о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). 15 февраля 2022 года были задержаны гендиректор компании Singular СIS гражданин ФРГ Ральф Новак и инвестиционный директор швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнур Азмуханов. Обоим было инкриминировано особо крупное мошенничество. Сначала бизнесменов заключили под стражу, позже меру пресечения изменили на домашний арест.
Как следует из материалов дела, Ральф Новак и Ильнур Азмуханов входили в преступную группу, которая в 2017 году разработала, а затем осуществила хищение 52,47% акций одной из крупнейших российских каршеринговых фирм BelkaCar. Для этого, следует из дела, фигуранты вступили в сговор с не установленными следствием лицами из руководства кипрского офшора BelkaCar Ltd и с их помощью незаконно продали акции компании за спиной их настоящего владельца. Покупателем выступила подконтрольная, как считает следствие, членам преступной группы швейцарская фирма Bryanston Resources АG. Причем сделка по купле-продаже ценных бумаг, следует из материалов дела, была фиктивной, так как прошла без их реальной оплаты.
По подсчетам следствия, всего было похищено более 35,5 тыс. акций каршеринговой компании.
Помимо этого, фигуранты, говорится в деле, похитили 50% долей ООО «Брайнстон». Все похищенные ценные бумаги принадлежали бывшему бизнес-партнеру подсудимых — немецкому бизнесмену Бенедикту Соботке. Он признан потерпевшим по делу.
Как следует из дела, компания «Брайнстон» управляла российскими активами господина Соботки, а контрольный пакет акций российской каршеринговой фирмы перешел к нему после того, как бизнесмен инвестировал средства в BelkaCar на стадии запуска проекта.
Помимо Ральфа Новака и Ильнура Азмуханова в деле еще два фигуранта — гражданин ФРГ Фабиан Кройхер и бизнесмен Борис Зимин (внесен в реестр иноагентов), сын основателя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина. Именно компания, связанная с Борисом Зиминым, считает следствие, в итоге завладела акциями BelkaCar. Оба фигуранта заочно арестованы и находятся в международном розыске.
Ущерб от действий обвиняемых оценивается следствием в 367 млн руб., почти половина этой суммы составляет стоимость долей управляющей компании «Брайнстон». В качестве обеспечительной меры еще на стадии следствия было арестовано 100% акций АО «Каршеринг», управляющей компании BelkaCar.