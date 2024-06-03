Трое детей и женщина пострадали при пожаре в доме в Хабаровском крае

По предварительным данным, пожар возник на веранде дома, отрезав пути эвакуации для людей. На месте происшествия работали дознаватель Государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, сотрудники следственных органов. Они провели осмотр очага возгорания, опросили очевидцев. В настоящее время рассматриваются несколько возможных причин пожара: нарушение требований пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также детская шалость с огнём.