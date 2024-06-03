Трое детей и женщина пострадали при пожаре в доме в Хабаровском крае

В настоящее время сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России устанавливают причины, которые привели к пожару, где пострадало трое несовершеннолетних, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Огонь возник в деревянном доме на двух хозяев на улице Степной в селе Князе-Волконское Хабаровского района около 16 часов дня 31 мая. Пожарным расчетам краевой противопожарной службы удалось быстро справиться с пламенем. К 18 часам пожар ликвидирован. Огнём уничтожены веранда дома, стропильная система и крыша. Вторую часть дома пожарные отстояли.
В момент происшествия в квартире находились четверо детей и женщина, которую попросили присмотреть за ними. Шестилетний мальчик смог сам выскочить из дома, и не пострадал. А 52-летняя женщина и девочки 2015, 2019 и 2022 годов рождения доставлены в медицинские учреждения.
По предварительным данным, пожар возник на веранде дома, отрезав пути эвакуации для людей. На месте происшествия работали дознаватель Государственного пожарного надзора МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории ФПС по Хабаровскому краю, сотрудники следственных органов. Они провели осмотр очага возгорания, опросили очевидцев. В настоящее время рассматриваются несколько возможных причин пожара: нарушение требований пожарной безопасности при монтаже, эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов, а также детская шалость с огнём.
Научите детей правилам безопасности и алгоритму действий в случае возникновения пожара. В период летних каникул они зачастую остаются без присмотра взрослых. Позаботьтесь о безопасности и установите в квартире автономный дымовой пожарный извещатель. Он вовремя предупредит об опасности и даст больше шансов на спасение.