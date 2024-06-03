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СМИ: Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Алеппо

БЕЙРУТ, 3 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

Источник: AP 2023

По ее данным, Израиль нанес ракетные удары по наземным целям, были слышны раскаты сильных взрывов.

Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.