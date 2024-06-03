СМИ: Израиль нанес ракетные удары по окрестностям Алеппо

По ее данным, Израиль нанес ракетные удары по наземным целям, были слышны раскаты сильных взрывов.
Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.
БЕЙРУТ, 3 июня. /ТАСС/. Самолеты ВВС Израиля атаковали военные позиции в окрестностях Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
По ее данным, Израиль нанес ракетные удары по наземным целям, были слышны раскаты сильных взрывов.
Сирийские средства противовоздушной обороны открыли заградительный огонь и поразили несколько израильских ракет.