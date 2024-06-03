В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

«Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Пятнадцать пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое — в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги», — сказал Георгиев.