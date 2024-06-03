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В Чехии от удара молнии пострадали 18 человек

ПРАГА, 3 июн — РИА Новости. От удара молнии в чешском городе Либерец в воскресенье пострадали 18 человек, включая пятерых детей, семеро раненых находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам представитель скорой помощи Михаэл Георгиев.

Источник: РИА "Новости"

«Во время разразившейся в середине дня в воскресенье грозы в одном из парков города Либерец от удара молнии получили ранения 18 человек, включая пятерых детей. Семь человек находятся в тяжелом состоянии. Пятнадцать пострадавших размещены в больнице города Либерец, двое — в больнице соседнего города Яблонец-над-Нисоу, один человек доставлен на вертолете в больницу Праги», — сказал Георгиев.

Некоторых пострадавших, потерявших сознание, медикам пришлось на месте приводить в чувство. Как сообщил Георгиев, медики действовали, исходя из того, что люди после удара молнии могут получить ожоги или у них также могут возникнуть серьезные сердечные аритмии.