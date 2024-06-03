Вышло на федеральный уровень: что известно о женщине, бросившей ребенка в такси в Находке

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что женщину нашли в лесу, после чего доставили ее в отдел полиции, чтобы узнать причины, по которым она оставила своего ребенка у незнакомого человека в машине. Проверка продолжается. Редакция обратилась в пресс-службу ведомства за комментарием.