Вышло на федеральный уровень: что известно о женщине, бросившей ребенка в такси в Находке

В Находке полиция нашла 37-летнюю женщину, которая по неизвестным причинам оставила свою полугодовалую дочь в машине такси. Случившимся заинтересовались в следственном комитете России, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что женщину нашли в лесу, после чего доставили ее в отдел полиции, чтобы узнать причины, по которым она оставила своего ребенка у незнакомого человека в машине. Проверка продолжается. Редакция обратилась в пресс-службу ведомства за комментарием.
Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя приморского СУ Евгению Касьянникову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.
Напомним, что женщина заказала такси и села в машину вместе с ребенком. В какой-то момент она попросила водители остановиться и, пообещав быстро вернуться, вышла на улицу. Мужчина прождал ее больше десяти минут и поняв, что пассажир не придет, обратился в полицию. Девочку отправили в Дом малютки.