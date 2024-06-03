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Вышло на федеральный уровень: что известно о женщине, бросившей ребенка в такси в Находке

Глава СК РФ поручил разобраться в истории с брошенным в такси ребенком в Приморье.

Источник: Комсомольская правда

В Находке полиция нашла 37-летнюю женщину, которая по неизвестным причинам оставила свою полугодовалую дочь в машине такси. Случившимся заинтересовались в следственном комитете России, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В пресс-службе УМВД по Приморью рассказали, что женщину нашли в лесу, после чего доставили ее в отдел полиции, чтобы узнать причины, по которым она оставила своего ребенка у незнакомого человека в машине. Проверка продолжается. Редакция обратилась в пресс-службу ведомства за комментарием.

Кроме того, глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя приморского СУ Евгению Касьянникову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.

Напомним, что женщина заказала такси и села в машину вместе с ребенком. В какой-то момент она попросила водители остановиться и, пообещав быстро вернуться, вышла на улицу. Мужчина прождал ее больше десяти минут и поняв, что пассажир не придет, обратился в полицию. Девочку отправили в Дом малютки.