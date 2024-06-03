Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения девочки в люк в Хабкрае

Напомним, инцидент произошёл на прошлой неделе в Советской Гавани. Малышка гуляла во дворе дома и провалилась в люк канализации, который едва был прикрыт досками. Девочка получила травмы и сейчас лежит в больнице под присмотром врачей, её жизни ничто не угрожает.