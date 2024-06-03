Бастрыкин поручил возбудить дело по факту падения девочки в люк в Хабкрае

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения четырёхлетней девочки в открытый канализационный люк в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба центрального аппарата ведомства.
Напомним, инцидент произошёл на прошлой неделе в Советской Гавани. Малышка гуляла во дворе дома и провалилась в люк канализации, который едва был прикрыт досками. Девочка получила травмы и сейчас лежит в больнице под присмотром врачей, её жизни ничто не угрожает.
После случившегося прокуратура города и региональный СК инициировали проверки. Опасный люк вчера закрыли бетонной плитой, чтобы предотвратить новые несчастные случаи. Информация о падении ребёнка под землю дошла до Бастрыкина, который распорядился возбудить уголовное дело о халатности и оказании небезопасных услуг.
«Исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Эдуарду Трубчику поручено представить оперативный доклад об установленных обстоятельствах», — отметили в Следкоме.