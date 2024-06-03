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Al Hadath: в результате удара ВВС Израиля по Алеппо убиты 17 человек

17 бойцов погибли в результате удара ЦАХАЛ по военным позициям в окрестностях сирийского города Алеппо, информирует Al Hadath.

Источник: Reuters

Кроме того, ещё не менее 15 человек из правительственных сил и шиитских формирований получили травмы. Речь идёт о тяжёлых ранениях.

По данным телеканала, число погибших может возрасти.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по району Хайян к юго-востоку от Алеппо. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь, несколько ракет ЦАХАЛ было сбито.

Ранее стало известно, что израильские военные нанесли ракетные удары по лагерю и складам шиитской милиции «Хезболла» в сирийской провинции Хомс. Погибли шесть человек.