Al Hadath: в результате удара ВВС Израиля по Алеппо убиты 17 человек

Кроме того, ещё не менее 15 человек из правительственных сил и шиитских формирований получили травмы. Речь идёт о тяжёлых ранениях.
По данным телеканала, число погибших может возрасти.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по району Хайян к юго-востоку от Алеппо. Средства противовоздушной обороны Сирии открыли заградительный огонь, несколько ракет ЦАХАЛ было сбито.
Ранее стало известно, что израильские военные нанесли ракетные удары по лагерю и складам шиитской милиции «Хезболла» в сирийской провинции Хомс. Погибли шесть человек.