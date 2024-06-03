В Перми на протяжении недели ищут пропавшего 16-летнего подростка

Поиски 16-летнего подростка проходят в Перми на протяжении недели, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Речь идёт об Андрее Поляковом, который пропал в Перми. Молодой человек перестал выходить на связь 27 мая. Место пропажи и район, в котором последний раз видели юношу, не уточняется.
Как сообщает поисковый отряд, на данный момент неизвестно, во что был одет Андрей на момент исчезновения. Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, спортивное телосложение, светло-русые волосы, тёмно-зелёные глаза.
Все, кто знает информацию о местонахождении юноши, могут сообщить по телефонам:
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об исчезновении 13-летнего юноши, который пропал в селе Усть-Качке Поисковые отряды сообщили о приметах и одежде пропавшего.