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В Перми на протяжении недели ищут пропавшего 16-летнего подростка

Он перестал выходить на связь 27 мая.

Источник: Соцсети

Поиски 16-летнего подростка проходят в Перми на протяжении недели, сообщает ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».

Речь идёт об Андрее Поляковом, который пропал в Перми. Молодой человек перестал выходить на связь 27 мая. Место пропажи и район, в котором последний раз видели юношу, не уточняется.

Как сообщает поисковый отряд, на данный момент неизвестно, во что был одет Андрей на момент исчезновения. Приметы пропавшего: рост 163 сантиметра, спортивное телосложение, светло-русые волосы, тёмно-зелёные глаза.

Все, кто знает информацию о местонахождении юноши, могут сообщить по телефонам: 8 (342) 204−49−04 или 102.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал об исчезновении 13-летнего юноши, который пропал в селе Усть-Качке Поисковые отряды сообщили о приметах и одежде пропавшего.