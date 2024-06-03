Трехлетний малыш в состоянии комы: в пригороде Владивостока ребенок выпил растворитель

Уже войдя в квартиру, где случилась беда, специалисты обнаружили трехлетнего малыша. Ребенок впал в состояние комы. Шокированные родители в спешке сообщили, что сознание мальчик потерял спустя пять минут после того, как выпил растворитель. Состояние маленького пациента медики сразу же определили как тяжелое и незамедлительно перевели его на искусственную вентиляцию легких. После этого ребенку промыли желудок, наладили необходимую инфузию и транспортировали за 12 минут в отделение острых отравлений «тысячекоечной» больницы.