Трехлетний малыш в состоянии комы: в пригороде Владивостока ребенок выпил растворитель

Беспечность родителей едва не стала причиной трагедии во Владивостоке. В скорую помощь города поступил вызов — ребенок выпил немного растворителя из емкости, которая даже не была промаркирована и находилась в зоне доступности малыша, сообщает ИА PrimaMedia. В КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» озвучили подробности и предостерегли приморцев.
На вызов незамедлительно выехала реанимационная бригада с врачом анестезиологом-реаниматологом, медсестрой-анестезистом и медбратом-анестезистом.
«Водитель проявил себя как лихой пилот болида в гонках “Формула-1”, домчав до места происшествия, находившегося в пригороде Владивостока, всего за 16 минут», — вспоминают медики.
Уже войдя в квартиру, где случилась беда, специалисты обнаружили трехлетнего малыша. Ребенок впал в состояние комы. Шокированные родители в спешке сообщили, что сознание мальчик потерял спустя пять минут после того, как выпил растворитель. Состояние маленького пациента медики сразу же определили как тяжелое и незамедлительно перевели его на искусственную вентиляцию легких. После этого ребенку промыли желудок, наладили необходимую инфузию и транспортировали за 12 минут в отделение острых отравлений «тысячекоечной» больницы.
«Мы благодарим бригаду за высокий профессионализм в спасении жизни малыша, а родителям маленьких детей напоминаем, что нельзя оставлять медикаменты, различные едкие и опасные жидкости, порошки на видных местах или зоне досягаемости ребенка. Сейчас, по нашей информации, ребенок уже выписан домой», — сообщили в КГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи».
Напомним, в июле 2023 года на базе отдыха в Андреевке малыш 2021 года рождения выпил жидкость для розжига костра. После этого ребёнок поступил в реанимационное отделение Хасанской центральной районной больницы, а по факту отравления следователи возбудили уголовное дело.