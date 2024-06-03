Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ севернее Работино

«Точной стрельбой уничтожили более пяти неофашистов, средства связи и вооружение противника… Это очень хорошее орудие, оснащенное системой автоматизации, системы автогоризонтирования, также есть система автоматического управления огнем. Наибольшее удобство вызывает механизм досылания, то есть согласователь, который позволяет не доставать вручную снаряды из боеукладки», — заявил командир орудия.
По его словам, ВСУ постоянно пытаются охотиться на самоходные установки с помощью БПЛА, а российские артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня.
Работино — село в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск «Днепр» полностью освободила Работино.