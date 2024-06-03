МО РФ сообщило об уничтожении ракетным комплексом «Тор-М2» вертолета ВСУ

Зенитчики постоянно «сканируют» небо и способны выполнять прикрытие войск, даже находясь в движении, уточнили в Минобороны. Расчеты ЗРК «Тор-М2» осуществляют мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг своей боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой — чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент.