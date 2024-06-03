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МО РФ сообщило об уничтожении ракетным комплексом «Тор-М2» вертолета ВСУ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» Западной группировки российских войск в течение последнего месяца уничтожил вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и поразил несколько крупных беспилотников, в том числе «Лелека-100». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Reuters

Ведомство опубликовало кадры уничтожения в зоне проведения специальной военной операции разведывательного беспилотника ВСУ «Лелека-100» расчетом ЗРК «Тор-М2» мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».

«На счету расчета данного ЗРК множество сбитых воздушных целей. Только в течение последнего месяца данным расчетом ЗРК “Тор-М2” были поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен 1 вертолет ВСУ на расстоянии около 30 км», — сказали в ведомстве.

Зенитчики постоянно «сканируют» небо и способны выполнять прикрытие войск, даже находясь в движении, уточнили в Минобороны. Расчеты ЗРК «Тор-М2» осуществляют мониторинг воздушного пространства в радиусе свыше 30 км вокруг своей боевой машины. Как только в зону ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой — чужой», расчеты берут его на сопровождение и готовы уничтожить в любой момент.

«Тор-М2» способен поражать широкий спектр целей: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и даже баллистические ракеты.

«Машину защищаем различными способами. На данном экземпляре представлен вариант защиты бортов машины с помощью резины. Резина очень проявила себя при подрыве кассетного боеприпаса: шрапнель, которая была от него, она вся осталась в резине, даже не достигла корпуса», — рассказал об одном из способе защиты боевой машины заместитель командира батареи с позывным 21-й.