В Омской области нашли тело пропавшего мужчины

В начале мая волонтёры также объявили о завершении поисков 46-летнего местного жителя. Омича в последний раз видели в населённом пункте Лузино, а после нашли мёртвым. Спасатели обнаружили мужчину в поле между Лузино и Мирной долиной. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение. Когда омич пропал, температура воздуха была минусовой.