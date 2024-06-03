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В Омской области нашли тело пропавшего мужчины

Причина смерти не уточняется.

Источник: Соцсети

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск» сообщили о завершении поисков 33-летнего Константина Сугатова. В воскресенье, 2 июня, в официальном сообществе появилась запись о том, что мужчину нашли мёртвым. Причина смерти не уточняется.

Напомним, 27 мая омич вышел из дома в посёлке Оконешниково на улице Советской, после чего пропал. Сам он проживал в Крутинском районе Омской области.

Ранее стало известно, что 22-летнего омича, который пропал ещё в ноябре 2023, нашли мёртвым. В последний раз его видели живым на берегу Иртыша возле киноцентра «Вавилон». Причина смерти молодого человека не уточняется.

В начале мая волонтёры также объявили о завершении поисков 46-летнего местного жителя. Омича в последний раз видели в населённом пункте Лузино, а после нашли мёртвым. Спасатели обнаружили мужчину в поле между Лузино и Мирной долиной. Предварительной причиной смерти стало переохлаждение. Когда омич пропал, температура воздуха была минусовой.

несчастный случай