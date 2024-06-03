Жителей Перми взволновало сообщение о драке возле ТЦ «Колизей Атриум»

Сообщение о драке возле ТЦ «Колизей Атриум» взволновало жителей Перми.
Днём 2 июня в пермских телеграм-каналах появилось сообщение о драке в центре города. На кадрах опубликованного видеоролика было видно молодых людей, которые отходят от ТЦ «Колизей Атриум» в сторону ЦУМа. Следующим кадром показаны несколько человек, которые на перекрёстке возле торгового центра. На асфальте лежит фигура, похожая на человека.
«Утренняя Пермь со своей отрицательной стороны. Культурно отдыхать здесь кое-кто совсем не в состоянии», — сказано в подписи к видео.
В комментариях к публикации жители Перми возмутились происшествию и отметили, что не в первый раз видят подобное в центре города. Комментаторы предположили, что конфликт произошёл между посетителями одного из ночных заведений города.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о происшествии, которое произошло на пермской эспланаде днём 2 июня. В телеграм-каналах появились сообщения о том, что ребёнку оторвало палец во время игры на фонтане. В полиции сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия.