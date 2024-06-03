Жителей Перми взволновало сообщение о драке возле ТЦ «Колизей Атриум»

Днём 2 июня в пермских телеграм-каналах появилось сообщение о драке в центре города. На кадрах опубликованного видеоролика было видно молодых людей, которые отходят от ТЦ «Колизей Атриум» в сторону ЦУМа. Следующим кадром показаны несколько человек, которые на перекрёстке возле торгового центра. На асфальте лежит фигура, похожая на человека.