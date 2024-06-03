Сотрудники УФСБ задержали хабаровчанина за госизмену

Сотрудники УФСБ задержали 35-летнего хабаровчанина за госизмену, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Мужчина выступал против решения руководства страны о проведении СВО. Желая перейти на строну противника, он через интернет тайно стал сотрудничать с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
«Уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ возбуждено и расследуется следователями УФСБ России по Хабаровскому краю. Злоумышленник задержан и ему избрана мера пресечения заключение под стражу», — сообщает пресс-служба УФСБ России по Хабаровскому краю.
Расследование продолжается.