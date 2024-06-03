Глава СК поручил возбудить дело по факту гибели двух детей в ДТП в Сибири

Трагедия произошла 1-го июня в Эвенкийском районе края возле села Байкит. Компания из пяти школьников 13−14 лет стащила ключи от автомобиля «Волга», чтобы покататься по округе. За рулем машины был 14-летний парень, который не смог справиться с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет.