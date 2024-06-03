Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава СК поручил возбудить дело по факту гибели двух детей в ДТП в Сибири

В Красноярском крае школьники угнали автомобиль и попали в смертельное ДТП.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае, в котором погибли два школьника.

Трагедия произошла 1-го июня в Эвенкийском районе края возле села Байкит. Компания из пяти школьников 13−14 лет стащила ключи от автомобиля «Волга», чтобы покататься по округе. За рулем машины был 14-летний парень, который не смог справиться с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет.

В результате ДТП 13-летний ребенок, сидящий на переднем сиденье, погиб на месте. Позже в Байкитской больнице от полученных травм скончался 14-летний водитель автомобиля. Ещё двое детей получили травмы в дорожной аварии.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе расследования.