Глава СК поручил возбудить дело по факту гибели двух детей в ДТП в Сибири

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Красноярском крае, в котором погибли два школьника.
Трагедия произошла 1-го июня в Эвенкийском районе края возле села Байкит. Компания из пяти школьников 13−14 лет стащила ключи от автомобиля «Волга», чтобы покататься по округе. За рулем машины был 14-летний парень, который не смог справиться с управлением и допустил съезд с дороги с опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП 13-летний ребенок, сидящий на переднем сиденье, погиб на месте. Позже в Байкитской больнице от полученных травм скончался 14-летний водитель автомобиля. Ещё двое детей получили травмы в дорожной аварии.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и доложить ему о ходе расследования.