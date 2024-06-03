Костромские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра

В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха подразделение гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) вскрыло систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии противника и уничтожила вскрытые пункты управления.
После точных ударов и подавления огневых средств ВСУ, десантники с нескольких направлений пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с их помощью командиры управляли боем.
В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом взяли опорпункт в одном из зданий. При этом многие военнослужащие ВСУ сдались в плен, в том числе командир эвакуационной группы.
Командир штурмового отделения с позывным DVD рассказал, как ранил командира эвакуационной группы ВСУ, у которого при себе оказался мобильный телефон с приложением «Крапива», в котором указаны ключевые точки — резервы, артиллерия, танки, пехота.
«Благодаря этому телефону в тот день мы нанесли крупный удар по вражеским позициям», — добавил он.
1 июня в Минобороны РФ показали, как экипажи танков Т-90А первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины. Экипаж получил боевую задачу и направился по заданным координатам, ранее определенным российскими разведчиками. Боевая работа велась с закрытой позиции.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.
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