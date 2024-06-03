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МО: зенитчики группировки «Центр» отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

Зенитчики группировки войск «Центр» отразили атаку беспилотников украинских войск на позиции у Авдеевки.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Об этом заявили в Минобороны России.

Отмечается, что военнослужащие ВС России отразили атаку беспилотников ВСУ на огневые позиции российских мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении.