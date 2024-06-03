МО: зенитчики группировки «Центр» отразили атаку беспилотников ВСУ у Авдеевки

Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что военнослужащие ВС России отразили атаку беспилотников ВСУ на огневые позиции российских мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении.
Зенитчики группировки войск «Центр» отразили атаку беспилотников украинских войск на позиции у Авдеевки.
Об этом заявили в Минобороны России.
Отмечается, что военнослужащие ВС России отразили атаку беспилотников ВСУ на огневые позиции российских мотострелковых подразделений, выполняющих боевые задачи на авдеевском направлении.