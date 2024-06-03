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Выяснилось, зачем мама бросила полугодовалую дочь в такси в Находке

Женщина, бросившая свою дочь в такси в Приморье, оказалась наркоманкой.

Источник: ГУ МВД

В полиции Приморья рассказали, почему 37-летняя жительница Находки оставила своего ребенка в такси у незнакомого человека. Оказалось, что женщина употребляет запрещенные вещества, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В отделе полиции во время опроса женщина объяснила, что в тот день попросила водителя остановиться и ушла в лес, оставив свою полугодовалую дочь в такси, чтобы найти закладку. Наркотики она употребила там же, где и обнаружила, но вернуться в машину она не смогла.

В итоге ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Теперь женщине грозит либо штраф до 5 тысяч рублей, либо арест на срок до 15 суток.

Девочку поместили в дом малютки, а ее маму — в камеру административного задержания. Материалы переданы в суд для рассмотрения и принятия решения.

Напомним, что нашумевшая история произошла в минувшие выходные. Женщина вызвала такси и села в машину с дочкой, но в какой-то момент попросила водителя остановить машину возле леса и ушла. Мужчина прождал ее больше десяти минут, но в итоге вызвал полицию.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя приморского СУ Евгению Касьянникову провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах.