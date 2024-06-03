Выяснилось, зачем мама бросила полугодовалую дочь в такси в Находке

В полиции Приморья рассказали, почему 37-летняя жительница Находки оставила своего ребенка в такси у незнакомого человека. Оказалось, что женщина употребляет запрещенные вещества, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

В отделе полиции во время опроса женщина объяснила, что в тот день попросила водителя остановиться и ушла в лес, оставив свою полугодовалую дочь в такси, чтобы найти закладку. Наркотики она употребила там же, где и обнаружила, но вернуться в машину она не смогла.