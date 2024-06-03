В ожидании лёгкого «флирта». В Прикамье могут прийти новые варианты COVID-19

Появление «флирта» в регионе ожидается летом — в июне-июле. Хоть для таких инфекций это нетипично — обычно подъём заболеваемости регистрируют осенью. Одни специалисты полагают, что причиной распространения «флирта» в это время может стать пора отпусков: люди будут привозить вирус из других стран и регионов. Другие эксперты уверены, что не в этом дело. Они считают, что новые варианты «омикрона» за счёт приобретённых ими свойств более высокой заразности будут распространяться с большей скоростью, и число заболевших станет расти.