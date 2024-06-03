В ожидании лёгкого «флирта». В Прикамье могут прийти новые варианты COVID-19

Коронавирус вновь мутировал. Группа новых вариантов вируса получила название FLiRT (основано на технических наименованиях разновидностей мутаций шиповидных белков и специфических аминокислотных изменениях). Случаи заражения уже зарегистрировали в нескольких странах, в том числе в России. Когда новый «флирт» доберётся до Пермского края? Насколько он опасен? Как защититься? Об этом рассказали эпидемиологи сайту perm.aif.ru.
Лучше уклоняется от антител
Мы уже слышали множество названий штаммов коронавируса. Самые первые отличались тяжёлым течением болезни. Но чем больше мутировал COVID-19, тем слабее он становился. Новые формы, несмотря на свою высокую заразность, ощущались как обычные ОРВИ. Что известно о «флирте»?
«Под этим названием объединили несколько вариантов мутировавшего “омикрона”. Мы не ждём утяжеления течения болезни и роста процента госпитализированных людей. “Флирт” отличается в основном повышенными контагиозностью (заразностью) и способностью уклоняться от ранее сформировавшихся в организме человека антител, — рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии и гигиены ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера, профессор Ирина Фельдблюм. — В силу того, что вирус увеличивает свою заразность, прогнозируется рост заболеваемости».
Симптомы у «флирта» в основном те же, что и у других вариантов «омикрона», говорят эпидемиологи. Это лихорадка, кашель, раздражение горла, слабость, головная и мышечная боль, потеря вкуса и обоняния. Могут быть и симптомы, похожие на кишечную инфекцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью СМИ.
«Чтобы не заболеть, важно соблюдать меры профилактики: чаще мыть руки, проветривать помещения дома и в офисе, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки ОРВИ», — сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Наталья Вольдшмидт.
Самое главное — не заниматься самолечением, если заболел. Надо сразу обращаться к врачу, чтобы он назначил правильную терапию, говорят специалисты. Особенно этот совет касается людей из групп риска (старше 60 лет, с хроническими заболеваниями, беременные
«Несмотря на то, что вирус не даёт тяжёлых клинических форм и протекает легко, он действует на все органы и системы, как и прежде», — рассказала Ирина Фельдблюм.
Когда ждать инфекцию
В Пермском крае пока не зарегистрировали ни одного случая заражения «флиртом». При этом в некоторые другие регионы он уже пробрался.
«На территории России в целом и Пермского края в частности проводится мониторинг вариантов возбудителей SARS‑CoV‑2. По информации на 27 мая, в стране выявили 178 случаев заражения “флиртом”. В Пермском крае в ста процентах случаев регистрируются другие разновидности “омикрона”. Поводов для паники нет. За неделю стабильно выявляются 500−600 заражённых коронавирусом», — сообщила Наталья Вольдшмидт.
Сейчас в Прикамье больше болеют ОРВИ. За неделю регистрируют около 10 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций, что ниже эпидемического порога почти на 30%.
Появление «флирта» в регионе ожидается летом — в июне-июле. Хоть для таких инфекций это нетипично — обычно подъём заболеваемости регистрируют осенью. Одни специалисты полагают, что причиной распространения «флирта» в это время может стать пора отпусков: люди будут привозить вирус из других стран и регионов. Другие эксперты уверены, что не в этом дело. Они считают, что новые варианты «омикрона» за счёт приобретённых ими свойств более высокой заразности будут распространяться с большей скоростью, и число заболевших станет расти.