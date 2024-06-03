Мать, морившая голодом свою месячную дочь, пойдёт под суд в Приморье

В результате небрежности матери у ребенка были обнаружены серьезные заболевания. В целях защиты интересов новорожденной, девочка была изъята из семьи и помещена под временную опеку. В настоящее время ведется процесс о лишении женщины родительских прав. Стоит отметить, что ранее она уже была лишена прав в отношении своего старшего ребенка, рожденного в 2017 году.