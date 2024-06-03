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Мать, морившая голодом свою месячную дочь, пойдёт под суд в Приморье

Ранее женщину уже лишали родительских прав в отношении другого её ребёнка.

Источник: Аргументы и факты

В Уссурийске в ближайшее время состоится судебное разбирательство, в котором на скамье подсудимых окажется женщина, обвиняемая в жестоком обращении со своим новорожденным ребенком.

Прокуратура города Уссурийска завершила подготовку обвинительного акта в отношении гражданки, родившейся в 1990 году. Ей вменяется нарушение статьи 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сопровождающееся жестоким обращением с ребенком.

По данным следствия, в августе 2023 года обвиняемая не обеспечивала должного ухода и питания своей одномесячной дочери. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, женщина практически не кормила девочку. А когда здоровье ребёнка ухудшилось, не стала обращаться к врачам, что привело к критическому ухудшению состояния младенца.

В результате небрежности матери у ребенка были обнаружены серьезные заболевания. В целях защиты интересов новорожденной, девочка была изъята из семьи и помещена под временную опеку. В настоящее время ведется процесс о лишении женщины родительских прав. Стоит отметить, что ранее она уже была лишена прав в отношении своего старшего ребенка, рожденного в 2017 году.

Дело передано на рассмотрение в Уссурийский судебный район, где мировой судья будет выносить решение по существу обвинений.