В этом году в Башкирии зафиксировали уже три лесных возгорания

Огонь возник на территориях Абзелиловского, Белорецкого и Баймакского лесничеств, а его общая площадь составила 1,4 гектара. По традиции самые пожароопасные территории региона находятся в лесной зоне Зауралья — это Белорецкий и Абзелиловский районы. А самыми «огненными» месяцами в республике считаются конец июля и август.
— В связи с неосторожным обращением с огнем в прошлом сезоне было возбуждено три уголовных дела и более двух тысяч административных, — сообщил первый заместитель начальника главного управления министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Башкирии Эдуард Идрисов. — А нарушителями становятся, как правило, туристы, рыбаки и хозяева участков, сжигающие мусор.
Всего в прошлом году нарушителей оштрафовали на десять миллионов рублей.
По словам г-на Идрисова, в марте этого года в регионе провели проверку, по итогам которой Башкирия была признана готовой к пожароопасному сезону. Также были определены 186 населенных пунктов, требующих особого внимания в связи с угрозой быстрого распространения огня.
В этом году в МЧС также отмечают рост числа погибших при пожарах детей.
— Рост гибели детей на пожарах наблюдается в целом по России, — поясняет г-н Идрисов. — В республике, к сожалению, с начала года погибло семь детей — это большая цифра. В прошлом году у нас на этот момент погиб один ребенок. Основная причина пожаров, на которых погибли дети, это неисправность электрооборудования.