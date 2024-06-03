В этом году в Башкирии зафиксировали уже три лесных возгорания

— Рост гибели детей на пожарах наблюдается в целом по России, — поясняет г-н Идрисов. — В республике, к сожалению, с начала года погибло семь детей — это большая цифра. В прошлом году у нас на этот момент погиб один ребенок. Основная причина пожаров, на которых погибли дети, это неисправность электрооборудования.