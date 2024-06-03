Мужчины на байдарках попали в шторм на Амуре в Хабаровском районе

2 июня вечером в Хабаровском районе на реке Амур четыре человека на байдарках попали в беду: двоих прибило к острову, а двоих уносило течением в районе села Воронеж-1. Для спасения людей на место выехала группа спасателей МЧС России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".