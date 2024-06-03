Мужчины на байдарках попали в шторм на Амуре в Хабаровском районе

2 июня вечером в Хабаровском районе на реке Амур четыре человека на байдарках попали в беду: двоих прибило к острову, а двоих уносило течением в районе села Воронеж-1. Для спасения людей на место выехала группа спасателей МЧС России. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Из-за сильного ветра и волнения на реке катер спасателей смог подойти к песчаному острову только около пяти часов утра.
«Двоих человек эвакуировали на борт и доставили в затон, а еще двое смогли самостоятельно выбраться на берег. Никому не потребовалась медицинская помощь», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Мужчины хотели переплыть на другую сторону реки, но не учли изменение погоды. Спасатели МЧС призывают жителей и гостей края быть внимательными на водоемах и соблюдать меры безопасности, включая использование спасательных жилетов.