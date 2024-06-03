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В Новосибирске жители вновь жалуются на потерю обоняния при COVID-19

Медики рассказали, как протекает коронавирус у пациентов, которые заболели в мае-июне 2024 года.

Источник: Сиб.фм

Медики рассказали, как протекает коронавирус у пациентов, которые заболели в мае-июне 2024 года. Симптом потери обоняния опять стал одним из основных признаков COVID-19, сообщает BFM-Новосибирск.

Жительница Новосибирска Ольга заболела 24 мая, сначала у неё были чихание и слезотечение. Участковый терапевт сначала предположила аллергию из-за отсутствия лихорадки и изменений в общем состоянии. Однако вскоре Ольга заметила, что перестала чувствовать запахи, даже проходя мимо цветущих деревьев. Она также почувствовала сильную усталость, что навело ее на мысль о том, что у это может быть COVID-19.

«Сейчас слабость остается, и появились неприятные ощущения в грудной клетке», — рассказала сибирячка изданию.

Врачи подтверждают, что потеря обоняния стала распространенным симптомом среди больных. Врач-педиатр Елена Щербицкая отметила, что в последнее время этот симптом стал более заметным. Многие пациенты также жалуются на выраженную слабость. У взрослых часто наблюдаются пневмонии, включая тяжелые случаи, в то время как у детей они редки.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что пульмонолог рассказала жителям Новосибирска о болезни молодых курильщиков.

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