В Новосибирске жители вновь жалуются на потерю обоняния при COVID-19

Жительница Новосибирска Ольга заболела 24 мая, сначала у неё были чихание и слезотечение. Участковый терапевт сначала предположила аллергию из-за отсутствия лихорадки и изменений в общем состоянии. Однако вскоре Ольга заметила, что перестала чувствовать запахи, даже проходя мимо цветущих деревьев. Она также почувствовала сильную усталость, что навело ее на мысль о том, что у это может быть COVID-19.