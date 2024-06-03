Житель Пермского края пострадал в ДТП с перевернувшимся автомобилем

Как сообщает ведомство, сообщение об инциденте поступило в службу утром 2 июня. Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Кунгур — Ашап рядом с отворотом на деревню Полевую. Сообщалось, что автомобиль «Лада Веста» опрокинулся в кювет.