В Хабаровске женщина перевела более миллиона на «безопасный» счет

Позже через тот же мессенджер связался человек, назвавшийся Пономаревым. Он сообщил, что на ее имя оформлен кредит, который может быть использован для финансирования вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности за возможное тяжкое преступление, от нее требовалось срочно идти в банк, взять реальный кредит, и обналичить все имеющиеся сбережения, переведя деньги на «безопасный» счет.