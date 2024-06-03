В Хабаровске женщина перевела более миллиона на «безопасный» счет

В Хабаровске 54-летняя жительница Индустриального района Хабаровска, работающая в отделе кадров на одном из городских муниципальных предприятий, обратилась в отдел полиции по факту утраты из-за мошенников большой суммы, сообщает врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.
Через мессенджер ей поступило сообщение, якобы от ее начальника, о том, что случилась утечка данных. Вскоре, согласно его словам, ей должны были позвонить представители компетентных органов с инструкциями, которые необходимо следовать.
Позже через тот же мессенджер связался человек, назвавшийся Пономаревым. Он сообщил, что на ее имя оформлен кредит, который может быть использован для финансирования вооруженных сил Украины. Чтобы избежать уголовной ответственности за возможное тяжкое преступление, от нее требовалось срочно идти в банк, взять реальный кредит, и обналичить все имеющиеся сбережения, переведя деньги на «безопасный» счет.
Женщина отправилась в банк и оформила кредит на 900 тысяч рублей, несмотря на предупреждения сотрудников, которые спрашивали, находится ли она под чьим-то влиянием. Она утверждала, что кредит берет на личные цели. В итоге она перевела 900 тысяч заемных средств и 425 тысяч собственных накоплений, что составило общий ущерб в миллион 325 тысяч рублей.
При этом она рассказала, что была осведомлена о таких видах мошенничества из СМИ и информационных памяток, полученных на избирательном участке во время президентских выборов.
«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, наказание по которому предусматривает до 10 лет лишения свободы», — сообщил сообщает врио заместителя начальника УМВД России по г. Хабаровску — начальника полиции Сергей Субботин.