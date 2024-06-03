В Забайкалье за сутки локализовали шесть лесных пожаров на площади 15 тыс. га

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 461 лесной пожар на площади 214 тыс. га. Огнем пройдено почти в 4,5 раза больше земель, чем годом ранее. В 2023 году на эту дату было 265 пожаров на площади около 48 тыс. га.