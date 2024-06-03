В Забайкалье за сутки локализовали шесть лесных пожаров на площади 15 тыс. га

«За последние сутки на территории Каларского, Калганского, Могочинского, Приаргунского, Сретенского районов лесные пожарные локализовали шесть пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тыс. га. В локализационных работах участвуют 227 человек с применением 20 единиц техники», — говорится в сообщении.
В Забайкалье продолжает действовать 21 лесной пожар на площади более 47 тыс. га. Всего в тушении задействованы 607 человек и 73 единицы техники.
С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 461 лесной пожар на площади 214 тыс. га. Огнем пройдено почти в 4,5 раза больше земель, чем годом ранее. В 2023 году на эту дату было 265 пожаров на площади около 48 тыс. га.