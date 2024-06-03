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В Забайкалье за сутки локализовали шесть лесных пожаров на площади 15 тыс. га

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Спасатели за сутки локализовали в Забайкальском крае шесть лесных пожаров на общей площади свыше 15 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства природных ресурсов региона.

Источник: телеграм-канал

«За последние сутки на территории Каларского, Калганского, Могочинского, Приаргунского, Сретенского районов лесные пожарные локализовали шесть пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тыс. га. В локализационных работах участвуют 227 человек с применением 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

В Забайкалье продолжает действовать 21 лесной пожар на площади более 47 тыс. га. Всего в тушении задействованы 607 человек и 73 единицы техники.

С начала пожароопасного сезона в регионе зарегистрирован 461 лесной пожар на площади 214 тыс. га. Огнем пройдено почти в 4,5 раза больше земель, чем годом ранее. В 2023 году на эту дату было 265 пожаров на площади около 48 тыс. га.

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