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Россиянина арестовали за сотрудничество с украинской разведкой

Житель Хабаровска был задержан и арестован из-за того, что сотрудничал с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление Федеральной службы безопасности
(ФСБ) России по Хабаровскому краю.

Источник: РИА "Новости"

По информации ведомства, 35-летний хабаровчанин, который, выступая против политического решения руководства России о проведении специальной военной операции (СВО), желая перейти на строну противника, проявил инициативу и с помощью интернета установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ.

По данному факту было возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).

31 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. По версии ФСБ, он по заданию украинских спецслужб должен был подорвать военного РФ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).

ФСБ