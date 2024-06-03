Россиянина арестовали за сотрудничество с украинской разведкой

По информации ведомства, 35-летний хабаровчанин, который, выступая против политического решения руководства России о проведении специальной военной операции (СВО), желая перейти на строну противника, проявил инициативу и с помощью интернета установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ.