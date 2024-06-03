Россиянина арестовали за сотрудничество с украинской разведкой

По информации ведомства, 35-летний хабаровчанин, который, выступая против политического решения руководства России о проведении специальной военной операции (СВО), желая перейти на строну противника, проявил инициативу и с помощью интернета установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ.
По данному факту было возбуждено дело по ст. 275.1 УК РФ (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией).
31 мая стало известно, что Федеральная служба безопасности задержала жителя Севастополя, подозреваемого в подготовке покушения на высокопоставленного российского военного. По версии ФСБ, он по заданию украинских спецслужб должен был подорвать военного РФ с помощью самодельного взрывного устройства (СВУ).