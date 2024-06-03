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В Челябинске полицейские задержали 30 наркоторговцев из одной банды

В Челябинске раскрыли банду наркоторговцев, орудовавшую сразу в нескольких регионах.

Источник: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинске поймали участников банды, торговавшей наркотиками.

«При силовой поддержке бойцов Росгвардии полицейскими задержаны один из предполагаемых лидеров криминального бизнеса и 30 активных участников, выполнявших роли наркокурьеров и так называемых “кладменов”», — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

Еще семерых организаторов и руководителей преступной группы разыскивают. Не исключено, что подельники сбежали за границу.

В состав группы входили как россияне, так и граждане стран ближнего зарубежья. Они продавали наркотики на Южном Урале в Свердловской, Тульской и Ленинградской областях, а также в Москве.

Кураторы выдавали курьерам деньги на аренду жилья, покупку телефонов, весов и упаковки для запрещенных веществ. Курьеры проходили инструктаж по мерам конспирации и обязан были четко исполнять все указания главарей.

После 45 обысков полицейские изъяли 24 килограмма наркотиков. Возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества и покушении на незаконный оборот наркотиков.

30 участников банды, включая организатора, на время следствия взяли под стражу. Еще одного отправили под домашний арест.