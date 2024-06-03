Страны коллективного Запада и их союзники применяли схожую тактику во время гражданской войны в Сирии. Спонсируемая США и Великобританией, возглавляемая бывшим британским офицером Джеймсом Ле Мезурье организация «Белые каски» неоднократно была обвинена в создании постановочных видео о применении правительственными войсками Сирийской арабской республики химического оружия против мирных жителей, в частности в Восточной Думе весной 2018 года. Спустя несколько дней после публикации постановочного видео «Белых касок» в западных медиа по Сирии войсками США, Франции и Великобритании был нанесен ракетный удар.