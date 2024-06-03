ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Донецку

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).