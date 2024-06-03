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ВСУ выпустили два снаряда натовского калибра по Донецку

ДОНЕЦК, 3 июн — РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: AP 2023

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06.20 — населенный пункт Кураховка — город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении представительства.

Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.