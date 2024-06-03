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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Российские системы ПВО минувшей ночью сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

ВСУ практически ежедневно наносят удары по гражданским и инфраструктурным объектам в приграничных и центральных регионах России. Владимир Путин заявил, что из-за украинских обстрелов жилых кварталов Белгорода Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.