Стало известно, где могут находиться две пропавшие школьницы из Уфы

Третий день в Башкирии ведутся поиски двух пропавших девочек-подростков — 14-летних Амалии Моряковой и Арины Сулеймановой. Об иъ исчезновении сообщили волонтеры республики в своих социальных сетях.
По имеющейся информации, школьницы из села Михайловка Уфимского района ушли из дома в начале лета и не вернулись. Как рассказал в РОО «Поиск детей — Уфа» девочки могут находиться в другом районе Башкирии.
— По нашим последним данным пропавшие девочки могут находиться в Иглино. Либо рядом, — сказали волонтеры.
Всех, кто видел девушек, либо обладает информацией об их местонахождении, волонтеры просят связаться с ними по номерам: 8−800−700−54−52, 8−937−310−21−12, 8−927−969−89−19, 8−917−383−56−87 или позвонить в полицию по номеру 112.