Иркутянин пропал, собирая черемшу

В Иркутске полицейские ищут 74-летнего Михаила Рябченко, который в субботу, 1 июня, не вернулся из леса, куда ушел собирать черемшу, сообщает ИА «ТК Город».
Как рассказали в МВД Приангарья, заявление о пропаже пенсионера подали его родственники. С их слов рано утром он отправился в район Голоустенского тракта за черемшой. Больше известий от него не было.
Приметы:
на вид 75 лет, рост около 170 см, седые волосы, стрижка короткая, глаза серо-голубые, был одет в черную кепку, серую куртку, камуфляжные зеленые штаны, на ногах берцы.
Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Михаила Ивановича Рябченко, просят позвонить по телефонам: