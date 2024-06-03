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Иркутянин пропал, собирая черемшу

В Иркутске полицейские ищут 74-летнего Михаила Рябченко, который в субботу, 1 июня, не вернулся из леса, куда ушел собирать черемшу, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

В Иркутске полицейские ищут 74-летнего Михаила Рябченко, который в субботу, 1 июня, не вернулся из леса, куда ушел собирать черемшу, сообщает ИА «ТК Город».

Как рассказали в МВД Приангарья, заявление о пропаже пенсионера подали его родственники. С их слов рано утром он отправился в район Голоустенского тракта за черемшой. Больше известий от него не было.

Приметы:

на вид 75 лет, рост около 170 см, седые волосы, стрижка короткая, глаза серо-голубые, был одет в черную кепку, серую куртку, камуфляжные зеленые штаны, на ногах берцы.

Всех, кто что-нибудь знает о местонахождении Михаила Ивановича Рябченко, просят позвонить по телефонам:

8 (3952) 21−68−05, 30−87−08, 8−950−132−48−88, 102 (с любого оператора сотовой связи).