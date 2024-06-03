На трассе в Башкирии в лобовом столкновении погибли два водителя

По данным ГАИ Башкирии, водитель отечественного автомобиля, 63-летний житель Свердловской области выехал на встречную полосу. Оба водителя погибли. Шоферу иномарки было 37 лет. Кроме того, в больницу госпитализировали двух пострадавших, пассажиров Nissan X-Trail — 36-летнюю супругу водителя и девятилетнего сына.