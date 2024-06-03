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На трассе в Башкирии в лобовом столкновении погибли два водителя

Вчера, 2 июня, в пять часов вечера в Иглинском районе Башкирии случилось смертельное ДТП. На 1537 километре трассы М-5 столкнулись «Лада Веста» и Nissan X-Trail.

Источник: РИА "Новости"

По данным ГАИ Башкирии, водитель отечественного автомобиля, 63-летний житель Свердловской области выехал на встречную полосу. Оба водителя погибли. Шоферу иномарки было 37 лет. Кроме того, в больницу госпитализировали двух пострадавших, пассажиров Nissan X-Trail — 36-летнюю супругу водителя и девятилетнего сына.