В Новосибирске дважды сбегавший со службы солдат получил шесть лет колони

По информации суда, первый раз обвиняемый сбежал со службы 16 декабря 2022 года. Спустя год по указанию сотрудников правоохранительных органов он прибыл в комендатуру. 9 января 2024 года, говорится в дела, военнослужащий не прибыл в часть из увольнения. 11 марта 2024 года солдата задержали сотрудники полиции.