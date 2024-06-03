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В Новосибирске дважды сбегавший со службы солдат получил шесть лет колони

К шести годам колонии общего режима Новосибирский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, дважды сбегавшего в самоволку.

Источник: РИА "Новости"

После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

По информации суда, первый раз обвиняемый сбежал со службы 16 декабря 2022 года. Спустя год по указанию сотрудников правоохранительных органов он прибыл в комендатуру. 9 января 2024 года, говорится в дела, военнослужащий не прибыл в часть из увольнения. 11 марта 2024 года солдата задержали сотрудники полиции.

Военные следователи возбудили в отношении него уголовное дело по ч.3 ст. 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации). Санкция по ней — от пяти до 15 лет лишения свободы.